Prorok czy geniusz? Jak Janusz A. Zajdel przewidział dzisiejszy świat
W rocznicę śmierci o Januszu A. Zajdlu opowiada M. Oramus. Jaka była jego metoda twórcza? Kiedy zaszła w Zajdlu zmiana, która zamieniła go z autora sprawnych historyjek SF w przenikliwego analityka i komentatora współczesności? Dlaczego wybrał język fantastyki? Jakich książek nie zdążył napisać?Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Facet w pewnym stopniu przewidział smartfony i pieniądz cfrowy Oczywiście nie 1:1 ale trafił z konceptem.
└[⚆ᴥ⚆]┘
Jedną rzecz pamietam nieco jak przez mgłę, więc mogę niedokładnie opowiadać. Ale była część książki poświęcona błędom w tym, co Lem przewidywał. Miedzy innymi część z Niezwyciężonego, gdzie kapitan statku (w kształcie rakiety) musiał przelecieć nim w bok. WIęc poderwał statek w pionie,