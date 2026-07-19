Oramus miał kiedyś 'szczęście' wstrzelić się z swoją książką o twórczości Lema (Bogowie Lema) tuz po jego śmierci. Teraz już wiele nie pamietam, ale zrobiła mnie naprawdę dobre wrażenie.

Jedną rzecz pamietam nieco jak przez mgłę, więc mogę niedokładnie opowiadać. Ale była część książki poświęcona błędom w tym, co Lem przewidywał. Miedzy innymi część z Niezwyciężonego, gdzie kapitan statku (w kształcie rakiety) musiał przelecieć nim w bok. WIęc poderwał statek w pionie, Pokaż całość