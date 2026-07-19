Spacer na pierogi w Katowicach pokazał w jakim kraju żyjemy
Dwójka podróżników trafiła w środku nocy na lotnisko w Katowicach, gdzie poza noclegiem postanowili przespacerować się centrum. Ich spostrzeżenia mogą być dla nas bardzo miłe, ale też pokazują jak wiele w naszym otoczeniu nie doceniamy i jak starać musimy się by obecnej kultury życia nie stracić.ZobaczLink
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Komentarze (78)
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Musimy walczyć ze wszystkich sił i nie pozwolić zniszczyć naszego kraju bo Polska to jest wspaniałe miejsce na ziemi do życia. Mówię to jako ktoś kto odwiedził 30+ krajów i wiele osób które znam które mają dużo więcej na koncie podzielają moje zdanie. Na palcach jednej ręki można policzyć gdzie ewentualnie mogłoby być coś lepiej.
@Petururururu: To są niestety fakty, ten kraj ma wiele problemów, które realnie zagrażają jego przyszłości dlatego mówiłem o walce.
Po co ich wybijać z błędu? Nie chce by Polska była krajem turystycznym, lecz technologicznym lub silnym gospodarczo - lecz nie turystycznym,
Gdy kraj jest turystyczny, wtedy ludzie co w nim mieszkają - sporo tracą. Czy w Rzymie super się
@new-object: a nie byłeś w ani jednym z tych miast, xD
proponuję zacząć od zaprzestania podbijania oglądalności filmikom które wychwalają Polskę
(╯°□°）╯︵ ┻━┻
@Sidroff: Dzieci imigrantów się biją między familokami!?
Lepiej jak każdy myślał, że jesteśmy rasistami itd.
@Kowal13: w latach 90 to pewnie ojcu z jajka na jajko skakałeś co?
było bardziej monoetnicznie, a wyłapać wpierd*l i stracić portfel mogłeś zupełnie za nic, od rodowitego Polaka
jest bezpiecznie bo najgorsza żuleria wyjechała do brajton w jukej, jakieś 20 lat temu