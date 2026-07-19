Na początku lubiłem jak mówiono dobrze o Polsce, ale w sumie teraz to minusuje takie informację, lepiej jakby świat myślał że tutaj jest głęboki PRL, bieda itp - tak jak sobie wyobrażają.



Po co ich wybijać z błędu? Nie chce by Polska była krajem turystycznym, lecz technologicznym lub silnym gospodarczo - lecz nie turystycznym,



Gdy kraj jest turystyczny, wtedy ludzie co w nim mieszkają - sporo tracą. Czy w Rzymie super się Pokaż całość