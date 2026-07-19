Pamietam poczatki gg jak mozna było pisac do dowolnych lasek na internecie i nie było to uznawane za molestowanie.Jedna zaczeła ciekawie odpowiadać, pisaliśmy ze sobą i nakrecaliśmy sie z 6 miesięcy . Wysłała zdjecia - absolutna rakieta. Twarz 10/10, wielkie oczy, ładny uśmiech. Co prawda wszystkie zdjęcia miała robione od góry, tzw. z rąsi pod kątem 45 stopni, no ale myślałem, że po prostu tak lubi. Rozmawiało nam się idealnie, ten sam Pokaż całość