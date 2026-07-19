Gadu-Gadu miało polski internet w garści. Jak żółte słoneczko podbiło kraj, a pó
Jest rok 2000. Internet w domu nie jest jeszcze czymś oczywistym, połączenie z siecią poprzedza charakterystyczny koncert modemu, a dłuższa rozmowa online potrafi zakończyć się rachunkiem telefonicznym wywołującym rodzinną awanturę. SMS-y kosztują na tyle dużo, że wiadomości pisze się bez polskich zpixel-nerd
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Komentarze (127)
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Z komunikatora lekkiego niczym kalkulator zrobili krowe z apetytem na ram 50% jaki wymaga przeglądarka
GG jest uzywane do zdrad.
A potem ze koles zalogował sie na GG i wysłał dowody zdrad? Xd
One ring to rule them all.
Masa komercyjnych aplikacji tak samo, pamiętam jeszcze worda jaki był prosty i dało się pracować.
@nie-ma-juz-wolnych-loginow: Tutaj nie stawia się przecinka przed "że".
@jan-kowalski-507464: Yanosik idzie tą drogą i już go wywaliłem z telefonu.