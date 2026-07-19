Nowe mieszkania mniejsze niż w PRL. Średni metraż spadł o 40 proc.
Według danych z Łodzi, nowe mieszkania od deweloperów mają średnio mniejszy metraż niż te, które budowano za PRL-u. Tylko w ciągu ostatnich pięciu lat przeciętny metraż skurczył się o ponad 10 mkw. Rosnące ceny i popularność mieszkań inwestycyjnych sprawiły, że małe nieruchomości dominują na rynku.zwyklychlopakszary
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Komentarze (119)
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Ilość metrów na osobę rośnie ale ilość dzieci spada a ilość jednoosobowych gospodarstw rośnie.
Dlaczego? Bo ludziom wmówiono że to normalne, choć z normalnością nic wspólnego nie ma ¯\(ツ)/¯