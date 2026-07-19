Czyli w Panami panuje patriarchat i barbarzyńskie przymuszanie kobiety do prawdy. A gdzie emocje? Gdzie własny wybór? Może ta kobieta czuje, że ojcem jest ktoś inny? Co z prawem do samostanowienia dziecka - może ono identyfikuje się jako dziecko beta-bankomatu, który będzie więcej i lepiej łożył na jego utrzymanie!



Wolność kobiet! Stop dyktaturze prawdy!



Na szczęście w Czeciej RP mamy g@wno-sędziów których niekiedy nawet dowody nie przekonują. Mają swoją rację i nic Pokaż całość