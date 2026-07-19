Panama wprowadziła karę do 5 lat więzienia za oszustwo w sprawie ojcostwa.
Kto celowo wprowadzi mężczyznę w błąd, ukryje prawdziwego ojca biologicznego albo zmusi go do uznania nie swojego dziecka - 2 do 5 lat więzienia + grzywna (100-500 dni-multa).wykopowicz_ka
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Komentarze (39)
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Jesteśmy w Unii Europejskiej - dostaliśmy już hiszpańskie prawo (mieszkanie za pomówienie), teraz czekam na francuskie prawo. Czyli na zakaz wykonywania testów na ojcostwo bez zgody wyrażonej przez matkę, sąd, prokuratora, proboszcza, podbitej przez Urząd Miar i Wiar, z osobistą adnotacją naczelnika sklepu rybnego w Pułtusku i z okrągłą pieczęcią Zakonu Ojców Mołojców oraz z kontrasygnatą dróżnika ze stacji Włoszczowa.
@jagoslau: z tłumaczeniem na mongolski
Badania dna to coś więcej bo można identyfikować dawców i w razie co pomóc innym osobom, oczywiście wystarczyłaby jaka nagroda pieniężna i ludzie by chętniej oddawali szpik kostny. Identyfikacja przestępców byłaby łatwiejsza.
Wolność kobiet! Stop dyktaturze prawdy!
Na szczęście w Czeciej RP mamy g@wno-sędziów których niekiedy nawet dowody nie przekonują. Mają swoją rację i nic