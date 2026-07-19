Czasoprzestrzeń wiruje razem z Ziemią. Einstein miał rację do 0,1 procenta
Satelita LARES-2 przez 3 lata laserowo mierzył efekt Lensego-Thirringa: Ziemia powoli wciąga za sobą tkankę czasoprzestrzeni jak szybka łyżwiarka. Wynik potwierdza ogólną teorię względności Einsteina z rekordową dokładnością 0,1 proc.real_scoria
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Komentarze (19)
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to jak wciąga za sobą tkankę czasoprzestrzeni jak szybka łyżwiarka?
"Wyobraź sobie, że Ziemia kręcąc się, delikatnie obraca przestrzeń wokół siebie, zupełnie jak łyżka mieszająca gęsty miód. Żeby to udowodnić, naukowcy wysłali w kosmos ciężką, metalową kulę i przez trzy lata bardzo celnie strzelali w nią laserami z Ziemi. Dzięki temu zmierzyli to minimalne skręcanie kosmosu z rekordową, niesamowitą dokładnością. Cały eksperyment ostatecznie potwierdził, że słynny Albert Einstein miał
W efekcie Aharonova-Bohma informacja o tym, że w środku solenoidu istnieje strumień magnetyczny, jest "zapamiętana" przez fazę funkcji falowej elektronu, mimo że elektron nigdy nie wszedł do obszaru pola magnetycznego. Analogicznie można sobie wyobrazić, że obracająca się masa pozostawia pewnego rodzaju "odcisk geometryczny" w czasoprzestrzeni, który wpływa na ruch