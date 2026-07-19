A to co jest ważne to to, że wleczenie czasoprzestrzeni oraz efekt Aharonova-Bohma sugerują, że fizyka nie jest wyłącznie lokalna w naiwnym sensie.



W efekcie Aharonova-Bohma informacja o tym, że w środku solenoidu istnieje strumień magnetyczny, jest "zapamiętana" przez fazę funkcji falowej elektronu, mimo że elektron nigdy nie wszedł do obszaru pola magnetycznego. Analogicznie można sobie wyobrazić, że obracająca się masa pozostawia pewnego rodzaju "odcisk geometryczny" w czasoprzestrzeni, który wpływa na ruch Pokaż całość