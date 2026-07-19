Zakaz jazdy hulajnogą elektryczną. Jazda tylko od 18. roku życia i konfiskata sp
Polacy, a szczególnie część rodziców, nie zdali testu odpowiedzialności, kupując swoim dzieciom i pozwalając im prowadzistarnak
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Polacy, a szczególnie część rodziców, nie zdali testu odpowiedzialności, kupując swoim dzieciom i pozwalając im prowadzistarnak
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Komentarze (25)
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Ale głupie p---------e. Większość zachowuje się odpowiedzialnie, a państwo zamiast wyłapać patusów ma wprowadzić odpowiedzialność zbiorową, przy przyklasku "dziennikarzy"?!
To chyba raczej z takim podejściem to państwo i dziennikarze nie zdali testu odpowiedzialności.
A czemu pojazdy pojawiające się po 2020 roku są już tak złe, że nie ma nawet co o nich dyskutować, tylko zakazać?
@Lanc: czyli pedalarze nie dość, że zamulają bardziej jak hulajnogiści, to jeszcze się tłuką o miejsca na ulicy? ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)