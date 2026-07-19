Sam mam hulajnogę, nawet nielegalną (w cudzysłowie) bo rozpędza się do 118 kh/h i waży 60kg. Ale faktycznie Ci którzy jeżdżą na hulajnogach to kompletne barany, ani trochę się nie rozglądają. Jadą zawsze tak jakby wszędzie mieli pierwszeńśtwo. Na hulajnogę obowiązkowe powinno być posaidanie prawa jazdy. I znajomośc przepisów ruchu.