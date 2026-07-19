Niech kolejny raz podniosą ceny XBOX Game Pass albo konsoli, to już w ogóle nie będzie chętnych do korzystania z ich usług. Szczerze, prócz nowej Forzy, to tam za ciekawych hitów nie ma, a jeszcze kombinacja z nową odsłoną Call of Duty (Kał do D--y) i jej premierą na Game Pass długo po premierze, to już w ogóle HIT.