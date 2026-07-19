Xbox Polska i Bethesda Polska zlikwidowane! Microsoft zakończył działalność
To koniec pewnej epoki dla polskiej branży gier. Jak udało nam się potwierdzić bezpośrednio u osób związanych z firmą Microsoft zamyka polskie oddziały Microsoft oraz BethesdaBlizz4rd
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Komentarze (42)
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Kupczył kluczykami i zakazywał krytykowania ich gier xd
Oni nie podniosą cen Game Passa bo ostatnio jak doszła do władzy to go obniżyła :D
Ale akurat jest też segment Indie, A, AA, ogólnie mniejszych gier ale też dobrych albo nawet