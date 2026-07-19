Lekarz z Kętrzyna dochód 649 przychód 895 tys. zł w rok
Sławomir Pleskowicz - lekarz, radny powiatu Kętrzyn Przychod z działalności lekarskiej : 895 035 PLN Dochód z działalności lekarskiej: 649 569,88 PLNtomasztomasz1234
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Sławomir Pleskowicz - lekarz, radny powiatu Kętrzyn Przychod z działalności lekarskiej : 895 035 PLN Dochód z działalności lekarskiej: 649 569,88 PLNtomasztomasz1234
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Komentarze (14)
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Wy tu wszyscy siedzicie na minimalnej w fabrykach smrodu że macie taki ból dupska o zarobki ludzi lepiej wykształconych?
xDDDDDD