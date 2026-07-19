I co w tym dziwnego? Byle pkytkarz na działaności jest w stanie ogarnąć taki przychód w rok ;) jak nie więcej ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )

Wy tu wszyscy siedzicie na minimalnej w fabrykach smrodu że macie taki ból dupska o zarobki ludzi lepiej wykształconych?