Osiem operacji po ataku psa. Sukces elbląskich lekarzy
Po ataku psa pani Maria doznała rozległych obrażeń głowy, twarzy oraz szyi. W Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Elblągu przeszła wieloetapowe leczenie i osiem operacji, w tym skomplikowaną rekonstrukcję mikrochirurgiczną.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (52)
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Jak widać psiarze wydali wyrok - wina poszkodowanej.
Zwierzę nigdy nie zabija, ot
W większości systemów prawnych, w tym polskim, najpierw jest sprawą z urzędu w której prokurator udowadnia winę a kara jest jakaś śmieszna - za wykroczenie. Potem jak wina jest już udowodniona to sprawa cywilna dochodzi się odszkodowania.
@Miauczynski_adas_adam: statystyka to sa wasze płacze w komentarzach
@funeralmoon: to załóżcie sobie z kolegami z gimnazjum czata grupowego