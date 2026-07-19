Dokładnie dzisiaj miałam sytuację, w której jeżdżąc rowerem zatrzymałam się niedaleko polany zdominowanej przez właścicieli psów. Ja sobie stoję, a nagle podbiega kundel i zaczyna na mnie szczekać, za nim podbiega kolejny i też zaczyna szczekać, a właściciele co? Nic, tylko "Fafik chodź tutaj". ZAWSZE wożę ze sobą gaz i już go przygotowałam, bo psy się coraz bardziej nakręcały, a właściciele? Stali daleko i "Fafik, do nogi! Fafik, no co ty!" a Pokaż całość