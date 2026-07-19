Gniazdo szczurów w centrum Warszawy. Mieszkańcy są przerażeni, służby bezradne
Skalę problemu trudno ocenić. Mieszkańcy mówią nawet o ponad setce gryzoni widocznych w jednym momencie. Miasto i lokalne służby wiedzą o problemie, ale zdają się nie wiedzieć, jak sobie z nim poradzić. Odpowiedzialność krąży między urzędami, a właścicielem budynku.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (52)
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Trzaskowski pozwalający oblepiać tym metro i autobusy wam na pewno jakoś pomoże.
https://jestemszczurem.pl
( ͡° ͜ʖ ͡°)ﾉ⌐■-■