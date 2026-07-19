Pomimo obiegowej opinii, szczury to nie jest aż taki kłopot, większość naprawdę nowoczesnych metropolii jest wypełnionych szczurami, mówię o takich jak Hong Kong, Singapur etc. Oczywiście to też specyfika miejsca, z rok temu spotkałem taką paczkę szczurków i cóż, ominąłem i tyle, one raczej nie wychodzą z kanałów, a jak gdzieś mają gniazda, to oznacza, że jest syf, a szczury to czyściciele, mają też jeszcze jedną zaletę - roznoszą choroby czyli na Pokaż całość