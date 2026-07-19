Pfizer może dowolnie ściągać pieniądze z Polski? Spór wykracza poza szczepionki
Polska Agencja Żeglugi Powietrznej rzuca wyzwanie Pfizerowi w sądzie. Stawką nie są już tylko miliardy euro za niewykorzystane szczepionki, lecz pytanie o granice władzy prywatnego wierzyciela wobec państwa. Koncern doprowadził do zajęcia należności związanych z bezpieczeństwem ruchu lotniczego.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (29)
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@Przegrywultimate: Komu była potrzebna? Politykom, Pfizerowi? Bo mnie na pewno nie, ani jednej dawki nie przyjąłem a jakoś przeżyłem te kilka dni w łóżku bez problemu.
Natomiast zajmowanie rachunków całkowicie obcej organizacji, to już absurd.
@elo345: No jasne, PAŻP to "obca organizacja". Z państwem o nazwie Rzeczpospolita Polska nie ma zupełnie nic wspólnego.
Jakby polska firma miała kontrakt np. z niemieckim rządem i tamten stwierdził, że nie zapłaci, powołując się na "bezpieczeństwo państwa" czy inne bzdury, to komentarze byłyby zupełnie