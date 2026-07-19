Trwają poszukiwania 15-latka. Policja prosi o pomoc
Policjanci z Konina prowadzą poszukiwania 15-letniego Ksawerego. Nastolatek ostatni raz kontaktował się z rodziną wczoraj około godziny 21:00. Osoby, które go widziały lub mają informacje o miejscu jego pobytu, proszone są o pilny kontakt z policją.InfoMagazyn
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Komentarze (34)
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kolejna afera z d--y, bo ksaweruś (jprdl, co ci rodzice mają we łbach) poszedł do kolegi/koleżanki na pierwsze moczenie kija i mamusi nie powiadomił. teraz rodzina poprosi o niezadawanie pytań. standard
Dobrze że sie skończyło bo potem jak kogoś naprawdę szukają do tracą czas na innych debili co sobie jaja robią
i siedzą na jakiś biwakach / pustostanach.
@Quassar: W takim przypadku po odkryciu, że to chalenge powinni rodzice dostać mandat np. na 20 tysięcy, aby mieć chalenge "zarób za wygłupy syna idioty" jako odhaczony :)