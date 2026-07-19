Wychowani bez hamulców (Surroniarze - Odc. 1)
Niezarejestrowane motocykle elektryczne coraz częściej pojawiają się na chodnikach i drogach dla rowerów, stwarzając realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Problemem są jednak nie tylko nastolatkowie, ale również dorośli, którzy kupują takie pojazdy, pozwalają na ich nielegalne użytkowanieo__0
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Komentarze (179)
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Poruszanie się pojazdem niedopuszczonym do ruchu podlega konfiskacie tego pojazdu.
kara musi być dotkliwa. bo o ile UFG moze sporo d-----c, to nowobogackim koło c---a będzie to latać, ale problemy WSZYSTKIM, czyli i synalkowi i matce, zamieszanym powinni zrobić.
kursy, wpisy w papierach. jak najbardziej uciazliwe.
bo skonczy sie tak jak na filmiku. po 2 dniach znowu śmigali. z
@FREDIxZIELONKA: Zacofaną, niedofinansowaną i zabetonowaną instytucją. Zwykli szeregowi policjanci to by chcieli wjechać na pełnej i zrobić porządek czy to z takimi dzieciakami, czy to jeżdżącymi po chodnikach, ale postaw się na miejscu takiego krawężnika - wystawisz jeden, dwa, dziesięć mandatów i masz dodatkowe 2-3 godziny roboty papierkowej, za którą nikt dodatkowo nie zapłaci, a komendant rozdając zadania nie daje
@IreuN: i obrzydliwa dyspozytorka 112, to jak ogarnęła drugie zgłoszenie, woła o pomstę do nieba, a przynajmniej o zwolnienie.
Powinien powiedzieć że został zaatakowany, dusi się i potrzebuje pilnej interwencji
Toć to jest jakiś żart