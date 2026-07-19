Czekam, aż rozwiąże się też sytuacja z tym co gazem psikał, raczej wnioskuję, że to któryś z tatusiów tej patologii. Ci młodzi też we łbie nic, wiedzą, że gadają z konfiturą, wiedzą, że udostępnia filmiki, wiedzą, że jest popularny ale pchają się, żeby być wyśmiewani na całą Polskę, właśnie to oni się stali pośmiewiskiem... "Dzieci"