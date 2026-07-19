Jelita decydują, na co masz ochotę - naukowcy odkryli mechanizm apetytu
Badacze z Korei Południowej twierdzą, że niedobór białka uruchamia w jelitach mechanizm kontroli apetytu. Odkrycie może pomóc w leczeniu otyłości.Nolanpl
- #
- #
- #
- 15
- Odpowiedz
Badacze z Korei Południowej twierdzą, że niedobór białka uruchamia w jelitach mechanizm kontroli apetytu. Odkrycie może pomóc w leczeniu otyłości.Nolanpl
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (15)
najlepsze
- Proszę przez tydzień jeść ciastka i popijać je mlekiem.
Po tygodniu pacjent wraca.
- Panie doktorze, nie pomogło.
- Niech pan pije samo mleko!
Chory zrobił, jak mu radził lekarz, a tu na drugi dzień tasiemiec wychodzi z d--y i pyta:
- A ciacho gdzie?
jedz codziennie kapustę a będziesz szczęśliwy
https://kiszonespecjaly.pl/pl/blog/jak-zakwas-i-kiszona-kapusta-moze-przyczynic-sie-na-redukcje-stresu-1779795066
@Zopyross: to tylko częściowo prawda. Serotonina produkowana w jelitach poprawia ich pracę regulując perystaltykę i wydzielanie soków trawiennych, ale praktycznie nie wpływa na mózg.
oczywiście nie do jedzenia
xD