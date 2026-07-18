"Jesteśmy jak recepcja za darmo". Tak się żyje w bloku z turystami
Czy prawo do spokoju we własnym mieszkaniu to "dyktat większości"?exczekoladoholik
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Czy prawo do spokoju we własnym mieszkaniu to "dyktat większości"?exczekoladoholik
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Komentarze (66)
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@choochoomotherfucker: albo np jakiś dom dla swingersow ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@real_scoria: Mieszkałem w centrum miasta i to bzdura. Nie w każdym budynku jest airbnb i nie każdy tam to pijany turysta. Już nie mówiąc, że pijani lokalsi to pewnie zdarzają się częściej. No i to gdzie mieszkasz w centrum ma wielkie znaczenie. W jednym masz ciągły wrzask, a 50m dalej już cisza i
@Project_Yi: i w dodatku jest posłem ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://klubjagiellonski.pl/2026/07/15/ustawa-o-najmie-krotkoterminowym-z-wybitymi-zebami-rzad-chroni-rentierow-kosztem-mieszkancow/
Also Wiceprzeowdniczący PO/KO: