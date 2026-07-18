Jestem po drugiej stronie. Mam mieszkanie które kupiłem jako inwestycja w Gdańsku. Uczciwie na nie pracowałem, kupiłem u Polskiego dewelopera i przekazałem firmie która kompleksowo zajmuje się najmem. Gdańsk Ołowianka, 44m2. 3lata. Nie czuję się w żadnym wypadku Januszem lub osobą która robi cokolwiek złego. Płacę podatki, daje zatrudnienie itp. Zainwestowałem wolne środki bo zysk jest lepszy niż lokata, obligacje itp. Zdaje sobie sprawę że dla stałych mieszkańców wynajem krótkoterminowy może być Pokaż całość