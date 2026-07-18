Niemcy: 22-letni student zabity nożem przez afgańczyka [DE]
"Matka ofiary jest politykiem CDU i chce, aby w Niemczech w końcu coś się zmieniło.", "Marius Dick (22) wracał z zakupów, gdy Afgańczyk w tym samym wieku nagle zastąpił mu drogę. Sajad M. wyciągnął nóż i dźgnął Mariusa kilkakrotnie." Artykuł płatny, dostępny wstęp.lysy_orangutan
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Komentarze (44)
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Twoja opinia nie jest niepopularna tylko po prostu nietrafiona.
Hejt nie jest dlatego ze to Afgańczyk czy Syryjczyk. Nawet nie o to że jest tutaj a nie powinien bo nie ma papierów. Najwiekszym problemem który buduje 'hejt' to fakt ze skoro juz tu jest zachowuje sie tak samo jak w miejscu z ktorego pochodzi i swoimi czynami buduje tutaj ten sam k--------k z którego speirdalał.
A przekłada sie to
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej!