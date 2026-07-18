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Twoja opinia nie jest niepopularna tylko po prostu nietrafiona.Hejt nie jest dlatego ze to Afgańczyk czy Syryjczyk. Nawet nie o to że jest tutaj a nie powinien bo nie ma papierów. Najwiekszym problemem który buduje 'hejt' to fakt ze skoro juz tu jest zachowuje sie tak samo jak w miejscu z ktorego pochodzi i swoimi czynami buduje tutaj ten sam k--------k z którego speirdalał.A przekłada sie to