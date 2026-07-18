Polscy siatkarze po raz trzeci w historii triumfują w mistrzostwach Europy do lat 18. Drużyna prowadzona przez Jacka Nawrockiego w turnieju we Włoszech nie dała się pokonać żadnemu przeciwnikowi. Ostatni krok postawiła w finale przeciwko reprezentacji Francji. Mimo że to rywale lepiej rozpoczęli spotkanie, wygrywając pierwszego seta, w kolejnych triumfowali "Biało-Czerwoni". Polska wygrała 3:1 i sięgnęła po złoto. Jakub Przybyłkowicz, Adam Potempa i ich koledzy poszli więc w ślady Bartosza Kurka i Pokaż całość