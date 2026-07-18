Polscy siatkarze mistrzami Europy! Poszli w ślady Fornala i Kurka
Polscy siatkarze po raz trzeci w historii triumfują w mistrzostwach Europy do lat 18.jaros69-ja
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Polscy siatkarze po raz trzeci w historii triumfują w mistrzostwach Europy do lat 18.jaros69-ja
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (13)
najlepsze
Wygrania cieszy bardziej gdyż ból doopy łykopkowych ojkofobów nadal będzie trwał (｡◕‿‿◕｡)
Do dziś jestem w pozytywnym w szoku jaki poziom ta reprezentacja prezentuje.
Gratulację
@CzeczenCzeczenski: Jest wybór. Ułomy lubują się w piłkarskiej ekstraklasie. Inni po prostu ekstraklasę omijają bo nie chcą się wstydzić. ¯\(ツ)/¯