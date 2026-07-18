Robert Mazurek OSTRO o odklejce lekarzy
Poziom odklejki niektórych z tych lekarzy, którzy są przekonani, że za mniej niż stówę to w zasadzie nikt na świecie nie pracuje. Ludzie, jedźcie do Wielkiej Brytanii, zobaczycie, ile tam lekarz zarabia w publicznej służbie zdrowia. Albo jedźcie do Niemiec, nikt wam tyle nie zapłaci.tomasztomasz1234
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Komentarze (79)
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Pamiętajcie co te antypolskie szczurki głoszą i
@mr-robot78: trzeba być ślepym pisowcem aby takie wnioski wyciągać.
- Panie doktore, od 2 miesięcy boli mnie podbrzusze, ostatnio nawet była krew w kale, chciałbym na kolonoskopię, mam 35 lat.
- Panie! Co mi pan tu! Pan jesteś młody! To Hemoroidy na 100%! Tutaj recepta na lek na żylaki, 500zł się należy!
Ponieważ część mądrali nadal nie rozumie tu wyjaśnienie - tak to sobie tłumaczą polskie konowały.