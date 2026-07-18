Jak można zauważyć po komentarzach, Neuropkom z wykopu, czyli zorganizowanej antypolskiej grupie dezinformacyjnej, nie przeszkadzają złodzieje w białych kiltach zarabiający po 300k+ z naszych podatków, a nawet ich bronią, jednocześnie są za braniem wszelkich pożyczek jakie UE daje, oddawanie wszystkiego co mamy Ukrainie całując ich po rękach, upadku NFZ czytaj powolnym upadku kraju i oczywiście budowy rakiety kosmicznej przez Tuska bo CPK Pisu to megalomania.

Pamiętajcie co te antypolskie szczurki głoszą i Pokaż całość