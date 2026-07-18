Dowód istnienia czarnych list HR w branży IT.
Jak o to nie będzie afery to nie wiem w jaki sposób do Was dojść z konsekwencjami znalezienia się na czarnych listach HR, na których jestem.33hud33
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Jak o to nie będzie afery to nie wiem w jaki sposób do Was dojść z konsekwencjami znalezienia się na czarnych listach HR, na których jestem.33hud33
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Komentarze (68)
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Tak samo odwrotnie - wystarczy email z HR do kandydata, żeby nie czekał.
Tymczasem p------i z HR czują się
@blashot: jak się wybiera innego kandydata albo zamyka rekrutację, to wystarczy wysłać e-mail. Prawda? To takie proste.
Tematem zainteresował się departmant sprawiedliwości. Były spore ugody i pozwy cywilne.
Także warto takimi listami się interesować, ponieważ nawet danych firm w których są dane osobowe nie można przetwarzać w ten sposób. To nadal dane osobowe,
@fiaslnfilrangve:
- znasz gościa, był u was,
- znam, nie polecam
- dzięki
Losowy wpis losowej baby dowodem? Nie dziwię się, że nie chcą cię zatrudniać.
Btw. Za 9/11 stali reptylianie. Ale tak nikt ci nie uwierzy
https://tvn24.pl/biznes/z-kraju/uokik-dino-i-przewoznicy-mogli-ograniczac-pracownikom-zmiane-pracy-sa-zarzuty-st9077541