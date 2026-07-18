jakieś g---o to jest ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) raczej każda firma ma swoją blackliste gdzie się trafia jak im coś nie pasuje w kandydacie. Taka "globalna" dawno by wyciekła do sieci z każdej prywatnej grupki itd. żyjemy w takich czasach że zawsze by się znalazł bohater w takim gronie co by to ujawnił. Z drugiej strony jak ktoś umawia spotkanie i potem się nie pojawia i marnuje czas Pokaż całość