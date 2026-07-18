Skandal w Białymstoku! Zmarła ponad 5 lat temu tłumaczka przysięgła wciąż „podpisuje” tysiące dokumentów dla migrantów. Jak to możliwe?!
Sprawa ujawniona przez Pawła Wyrzykowskiego odsłania zatrważające luki w polskim systemie administracyjnym i bezpieczeństwie narodowym. Tłumaczka języka białoruskiego i rosyjskiego, Krystyna Suszcz-Szumeluk, zmarła 1 lutego 2021 roku w wieku 41 lat (co potwierdzają m.in. rejestry cmentarzy). Mimo to, przez kolejne lata jej nazwisko nieprzerwanie figurowało jako „aktywne” na oficjalnej Liście Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.
Wykorzystały to zorganizowane biura pośrednictwa i kancelarie zajmujące się „pomocą migrantom”. Przez ponad 5 lat masowo fałszowano jej podpisy i pieczęć, produkując tysiące dokumentów (aktów urodzenia, zaświadczeń o niekaralności), które bezrefleksyjnie przyjmowały Wydziały Spraw Cudzoziemców (szczególnie w województwie podlaskim) do legalizacji pobytów obywateli m.in. Rosji i Białorusi.
Dlaczego nasze władze na to pozwoliły?
- Brak integracji systemów IT – baza Ministerstwa Sprawiedliwości nie była zsynchronizowana z rejestrem PESEL w zakresie zgonów.
- Bezrefleksyjna biurokracja – urzędnicy sprawdzali jedynie, czy nazwisko widnieje na liście MS, nie weryfikując, czy osoba fizycznie żyje.
- Paraliż urzędów – masowy napływ wniosków drastycznie obniżył jakość kontroli.
To nie jest zwykły przekręt – to zorganizowany atak na bezpieczeństwo RP. Tysiące decyzji o legalizacji pobytu wydano na podstawie sfałszowanych dokumentów. Czas na natychmiastowy audyt i wyciągnięcie konsekwencji!
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Komentarze (16)
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Polska kraj cudów, a lewaki się śmieją z Jezusa i Maryi króla i królowej Polski ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Bo to zgodne z linią partii.
Reszta to już szukanie usprawiedliwienia na siłę.
To jest drugie imię naszego systemu. System rejestracji czasu pracy lekarza pozwala wpisać więcej godzin niz ma doba, trupy podpisują dokumenty i najwyraźniej nikomu to nie przeszkadza.
A ty się walnij w pit to będziesz się musiał tłumaczyć jak bandzior i nawet żadne "niewinny dopóki nie udowodniono winy" wtedy nie obowiązuje XD