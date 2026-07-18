Skandal w Białymstoku! Zmarła ponad 5 lat temu tłumaczka przysięgła wciąż „podpisuje” tysiące dokumentów dla migrantów. Jak to możliwe?!

​Sprawa ujawniona przez Pawła Wyrzykowskiego odsłania zatrważające luki w polskim systemie administracyjnym i bezpieczeństwie narodowym. Tłumaczka języka białoruskiego i rosyjskiego, Krystyna Suszcz-Szumeluk, zmarła 1 lutego 2021 roku w wieku 41 lat (co potwierdzają m.in. rejestry cmentarzy). Mimo to, przez kolejne lata jej nazwisko nieprzerwanie figurowało jako „aktywne” na oficjalnej Liście Tłumaczy Przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości.

​Wykorzystały to zorganizowane biura pośrednictwa i kancelarie zajmujące się „pomocą migrantom”. Przez ponad 5 lat masowo fałszowano jej podpisy i pieczęć, produkując tysiące dokumentów (aktów urodzenia, zaświadczeń o niekaralności), które bezrefleksyjnie przyjmowały Wydziały Spraw Cudzoziemców (szczególnie w województwie podlaskim) do legalizacji pobytów obywateli m.in. Rosji i Białorusi.

​Dlaczego nasze władze na to pozwoliły?

​Brak integracji systemów IT – baza Ministerstwa Sprawiedliwości nie była zsynchronizowana z rejestrem PESEL w zakresie zgonów.

​Bezrefleksyjna biurokracja – urzędnicy sprawdzali jedynie, czy nazwisko widnieje na liście MS, nie weryfikując, czy osoba fizycznie żyje.

​Paraliż urzędów – masowy napływ wniosków drastycznie obniżył jakość kontroli.

​To nie jest zwykły przekręt – to zorganizowany atak na bezpieczeństwo RP. Tysiące decyzji o legalizacji pobytu wydano na podstawie sfałszowanych dokumentów. Czas na natychmiastowy audyt i wyciągnięcie konsekwencji!

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