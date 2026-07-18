Pracuję w firmie transportowej i zajmuję się analizą szkód i wypadków. To, jak bardzo kierowcy mają wywalone (przecież szef jest dobrze ubezpieczony) jest przerażające. Drobne uderzenia w słupki pomijam, ale obtarcia osobówek to standard... Nawet zajechanie drogi tramwajowi i szkody w ludziach, czy naderwanie dachu na stacji benzynowej to brak refleksji. Wina jest wszędzie dookoła. A jak pytasz o wymiary całego zestawu to widzisz tylko "eeeeeee, nie wiem"

No i przekroczenia prędkości. Pokaż całość