[video] Betoniarka przewraca się na łuku drogi i zgniata rowerzystkę
W Czernichowie doszło do tragicznego wypadku, którym zginęła 31-letnia rowerzystka oraz 26-letni kierowca ciężarówki. Ucierpiał również 19-letni kierowca Toyoty, w którą wjechał ciężarowy MAN.ArnoldZboczek
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Komentarze (93)
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https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nie-zyje-lukasz-litewka-posel-lewicy-mial-36-lat/98nw3gy
Jesteś w złym miejscu o złym czasie i ciebie nie ma.
W ogóle patrząc kurde jak ten 0.1% na drogach sie zachowuje to odechciewa mi sie na motocykl wsiadać bo taki debil bez wyobraźni mnie zabije.
No i przekroczenia prędkości.
nie ma chyba innej grupy zawodowej, ktora ma taki odklejony
@Amfidiusz: Bo mnie zawsze budzi, sypialnię mam od ulicy. Im się zawsze śpieszy tak jak temu z fotki, rozjechał skręcającego chłopa.
https://4lomza.pl/index.php?wiad=72987
Mam w dupie twoje urojenia, wyjdź z domu może kogoś poznasz.
Skoro ileś lat temu magnes kładli na tacho i kombinowali z tarczami to pewnie by jeździli przepisowo.
Ile razy ustepowalem ciężarówkom na rondzie bo wjeżdżali na pałę.
Potraktuj ciężarówki jak samochody osobowe i zobaczysz co będzie. Pozwól wjeżdżać gdzie popadnie i daj jeździć z ograniczeniami to wypadków będzie o polowe
W knajpach i pizzeriach które oferują dowóz jedzenia jesteś dobrym pracownikiem tylko wtedy gdy łamiesz przepisy drogowe ( ͡° ͜ʖ ͡°)