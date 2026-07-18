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Oczywiście, że powinien być. Jak czekasz na jakiś zabieg miesiącami albo ci odwołują, to powinieneś moc sobie to zrobić prywatnie lub za granicą, a NFZ powinien za to bulic. Ale do takich zmian polityków trzeba zmusić, a nie tylko czekać, aż się domyślą. Od 20 lat nie było ani jednej zmiany na korzyść zwykłych ludzi a na niekorzyść dużych instytucji, które by nie były narzucone przez UE. Nawet przy