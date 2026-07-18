Andy Serkis potwierdza brak różnorodności w nowym Władcy Pierścieni
Podkreślił jednak, że to świadome działanie, a on nie zamierza tworzyć "politycznie poprawnej wersji filmu, w której obsada byłaby dobierana wyłącznie po to, by odhaczyć odpowiednie rubryki". Dodał też, różnorodność pojawi się tam, gdzie będzie to uzasadnione.zagubionychromosom
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Komentarze (20)
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Już widzę to larmo, gdy orków graliby czarni.
Jak ktoś pyta co tu tak dużo białych, to to jest ,,krytyka'', ,,zarzuty''. Jak ktoś pyta co tu tak dużo czarnych...to jest to coś zupełnie innego: