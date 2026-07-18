3 ofiary śmiertelne, czy w końcu skazana odbędzie karę więzienia?
Po zaskarżeniu przez prokuraturę decyzji o kolejnym odroczeniu wykonania kary, już 13 sierpnia Sąd Okręgowy zdecyduje, czy odroczenie pozostanie w mocy, czy też kobieta będzie musiała rozpocząć odbywanie kary. Nie dajmy sprawie ucichnąć.ChamskoCytuje
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Komentarze (18)
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Zgodnie z logiką sądu, powinni zwolnić prawie wszystkich więźniów w Polsce z uwagi na zły stan zdrowia psychicznego, w końcu więzienie wywołuje chroniczny stres, zaburzenia lękowe i depresję.
Dajcie dziewczynie spokój! Ona spełnia wszystkie kryteria umorzenia!
https://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,32735646,senior-rozjechal-na-oznakowanym-przejsciu-w-czestochowie-dwie.html