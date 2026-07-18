Potrąciła matkę z dwójką dzieci - siedzi bo jest spoza kasty
27-latka została aresztowana na 3 miesiące za wypadek bez ofiar śmiertelnych, niestety julka nie jest córką lekarzy, bogatych, celebrytów ani polityków, jechała starym Golfem IV, dlatego musi iść siedzieć.IHERMESI
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Komentarze (31)
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Adwokacina-ćpun odpowiadał z wolnej stopy, mimo 2 ofiar śmiertelnych.
Córeczka lekarzy odpowiadała z wolnej stopy, mimo 3 ofiar śmiertelnych.
Ale tutaj trzeba du*a lex sed lex. Słowo du*a w tej paremnii odnosi się do prawników.
Prawniczyny zeszmacili prawo czy normy społeczne. Sprowadzili je do roli fikołów i załatwiactwa.
@MiKeyCo: nie prawda, była w areszcie 3miesiące
Bo areszt byłby uzasadniony gdyby:
- sprawcą była obywatelka obcego kraju, zwłaszcza niezbyt tu osiadła gdzie jest szansa że pryśnie
- jechała po alkoholu
- były jakieś dodatkowe, niestandardowe okoliczności sprawy (np. wcześniejszy zatarg z rowerzystką) wskazujące na umyślność czynu
https://tvn24.pl/lublin/huta-dabrowa-samochod-potracil-rowerzystke-z-dziecmi-ladowaly-trzy-smiglowce-st9144671
3 z 4 wyeliminowane od razu na starcie. A te podłukowskie wioski to sporo lasów, mogła po prostu się dziewczynina zagapić i nie zauważyć rowerzystki.
dobry masz nosek... łap plusy koleżko ( ͡° ͜ʖ ͡°)