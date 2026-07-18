Somsiad jakieś 10 lat temu potrącił pijanego żula, który szedł środkiem drogi, na zakręcie, poza terenem zabudowanym i to w srodku nocy. Żul zmarł, a somsiad trafił do aresztu, mimo że miał świadka, który widział całą sytuację. Ostatecznie pozniej areszt zamieniono na poręczenie majątkowe, a chłop został uznany za niewinnego wiele miesięcy pozniej. Gdyby nie miał hajsów, to siedziałby te 8-9 miesięcy do rozprawy w areszcie.