Państwo Polskie ogłasza licytację pluszowego kota za 7,50 zł.
Państwo Polskie w całej swej doniosłości ogłasza licytację pluszowego kota, zabranego jakiemuś nieszczęsnemu dziecku. Na oględziny kota można udać się do Wrocławia 23.07.2026r. w godzinach 9:00-12:00.SympatycznyWiewior
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Komentarze (58)
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Mogła być to też egzekucja z niesamowicie groźnego gangstera, który lubił sypiać z pluszakiem. Mogło tak być.
Klasyczna g@wno-prawnicza zagrywka na doebanie się do czegokolwiek.
To do jakiej kwoty Państwo Polskie ma rozdawać rzeczy? I kto określa kwotę?
Potem pierwszy będziesz do afery gdzie jakiś urzędas zabrał sobie uzywany ekspres do kawy zamiast zrobić licytacje
https://elicytacje.mf.gov.pl/auction/announcements/1e094fc5-7d0b-4c78-b9ed-0349ee5c20fb
Jakby nie dało się zrobić jednego, wspólnego portalu dla wszystkich sprzedaży