Nie dał się dogonić słońcu, rowerem z Wisły do Gdańska w 1 dzień
Grzegorz Szczechla, nauczyciel biologii w liceum, w ramach akcji charytatywnej pokonał rowerem około 620 km w 15 godzin i 10 minut. Średnia prędkość wyniosła około 41 km/h. Zebrał ok 60 tys. zł na fundusz stypendialny w swojej szkole.frow
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Komentarze (44)
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Szacun!
@ryhu: litr, max półtorej ¯\(ツ)/¯
Na prostej spokojnie i 60 mógł lecieć, a jak miał z górki to i pod 100 bez problemu podchodzi.
Sporo odcinków na pewno jechał grubo ponad średnią.
Trasa też była dopracowana do każdego zakrętu, prostej, przejechał ja pewnie nie raz.
To nie tak, że cały czas jechał 41.