Irbaak baza danych firm wspierających Izrael, są tam polskie akcenty.
Irbaak to baza danych zbierająca informacje o firmach, które wspierały Izrael ekonomicznie i dostarczały mu sprzęt wojskowy podczas ludobójstwa w Strefie Gazy i zbrodniczego ataku na Zachodni Brzeg, a także pogłębiały segregację, dyskryminację, nadzór i kontrolę nad Palestyńczykami.ijon-tichy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 17
- Odpowiedz
Komentarze (17)
najlepsze
https://wykop.pl/link/7408399/10-najwiekszych-izraelskich-marek-w-polsce
izraelskie marki w Polsce
Mobilis (komunikacja autobusowa m.in. Kraków i Warszawa) https://mobilis.pl
Strauss Cafe (MK Caffe https://pl.wikipedia.org/wiki/Strauss_Cafe_Poland )
@krol_europy: W co drugim domu niemal...
https://obserwatorgospodarczy.pl/2025/04/13/warszawska-praga-polnoc-cieszy-sie-zainteresowaniem-izraelska-firma-z-rekordowymi-zakupami/
https://investmap.pl/izraelski-fundusz-inwestycyjny-ibi-investment-house-stawia-na-polske.a309491
i wiele innych.
Jak chcesz byśmy bojkotowali dane produkty, to dlaczego wstawiasz jedne z najlepszych rzeczy, jakie Żydzi robią dla świata? Cała masa rzeczy, które z podpuszczenia pejsaczy niszczą nasz świat, a ty ich wybielasz.
@marek-lojakowski Tak, agenci Mossadu trzymają ich na muszce i każą wystawiać faktury