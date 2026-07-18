Irbaak to baza danych zbierająca informacje o firmach, które wspierały Izrael ekonomicznie i dostarczały mu sprzęt wojskowy podczas ludobójstwa w Strefie Gazy i zbrodniczego ataku na Zachodni Brzeg, a także pogłębiały segregację, dyskryminację, nadzór i kontrolę nad Palestyńczykami.