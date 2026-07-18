Dlaczego ludzie przestali się buntować? Strach działa skuteczniej niż prawo
Bezkarność możnych, bierność instytucji i strach zwykłych ludzi tworzą system zniechęcający do jakiegokolwiek buntu.martty
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Bezkarność możnych, bierność instytucji i strach zwykłych ludzi tworzą system zniechęcający do jakiegokolwiek buntu.martty
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Prawie jak psy za bramami.
Ludzie są zmanipulowani walką my vs oni. Wystarczy żeby tak nastawić na siebie dwie największe drużyny i tyle wystarczy - mamy polaryzację społeczeństwa. A ludzie myślą, że jest jakaś różnica.
Przykre to jest, bo z jednej strony nie ma na kogo głosować(bicz please - konfederacja to nie jest adja alternatywa), a z drugiej nie ma na kogo głosować (w sensie PiS vs PO).
To jest dokładnie to o co
@NocnyAtakPterodaktyla: ale umówmy się : protety w PRL były gdy już rzeczywiście ciężko było coś do gara włożyć. Ludzie nie protestowali aby zmienić władze czy "o wolność " bo przeciez Polacy "mają gen wolności" (xD). Protesty były przeciwko
Górnikom i rolasom, to jakoś nie przeszkadza i czasem protestują. Problem tkwi nie tyle w systemie kontroli, co w organizacji. Ludzi musi ktoś wyprowadzić na ulicę żeby demonstracja miała jakiś sens. Musi być jakiś lider, jakieś zaplecze. Ludzie tak naprawdę na spontanie bardzo rzadko się mobilizują, to naprawdę muszą już jakieś granice społecznego wkurzenia puścić.
@lesio_knz: Ludzie muszą być przede wszystkim razem. A ostatnio z tym coraz gorzej, bo wróg w rządzie wie co robi napuszczając jednych na drugich. Jedynie górnicy i rolnicy jeszcze się trzymają - przypadek, że ich ludzie nie lubią?
Lepiej jest leżeć płasko #pdk i nie uczestniczyć w czymkolwiek to jest. Prędzej czy później masa krytyczna zostanie osiągnięta i system sam padnie bez niewolników którzy go utrzymują.
Wystarczy zauważyć, że możesz pobić na śmierć człowieka i dostaniesz 10-12 lat max, a możesz sfałszować 20zł i 25 lat ci oferują.
Właśnie dlatego rządzący sprowadzają kolejne masy niewolników z Ukrainy, Bangladeszu, Wietnamu, większości Afryki itp. żebyśmy się nie zbuntowali przeciwko systemowi albo buntowali się przeciwko sobie nawzajem.
@crn252: xD te protesty byly lansowane przez obecny rząd ko ktory nie robi nic zwby nie przegrac nast wyborow
caly
@kam966: IMO:
Jak się żyło wręcz tragicznie, będąc niewolnikami, to u nas chłopi też na ogół się nie buntowali przez wiele setek lat: https://youtu.be/53LLvAfT4xE
Największym wrogiem buntowania się, jest - zniewolony umysł.
To obejrzałeś co komentujesz czy nie?
Nikt nie głoduje, nikt nie jest dociskany butem za bardzo, nie ma powodów do buntowania się. No i możemy jeść cały czas ciastka ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@K1DoN:
Zawsze można wymyślić fikcyjne 😉 co często ma miejsce