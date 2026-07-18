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Ludzie są zmanipulowani walką my vs oni. Wystarczy żeby tak nastawić na siebie dwie największe drużyny i tyle wystarczy - mamy polaryzację społeczeństwa. A ludzie myślą, że jest jakaś różnica.Przykre to jest, bo z jednej strony nie ma na kogo głosować(bicz please - konfederacja to nie jest adja alternatywa), a z drugiej nie ma na kogo głosować (w sensie PiS vs PO).To jest dokładnie to o co