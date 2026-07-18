Andrzej Sośnierz: Limit 240 zł za godzinę dla lekarza? Polacy potrafią świetnie
"Dopóki w systemie będą krążyć duże i łatwe pieniądze za konkretne rzeczy, dopóty ktoś po nie sięgnie" - ocenił Andrzej Sośnierz, były poseł i prezes NFZ. Jego zdaniem wycena procedur medycznych w Polsce to jeden wielki chaosfreedomseeker
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Komentarze (44)
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No wiec ustanowiono obnizki. Lud sie ucieszyl i jeszcze bardziej kochac swoich politykow i waadze zaczal.
Tyle ze moj szef mial cos kolo 1,25 miliona. Obnizono mu drastycznie na 580.000CHF brutto ale o dziwo - nagle zaczal zasiadac jak to typowy towarzysz w wielu komisjach. Higieny, rozwoju szpitala, antydyskryminacyjnej, Evidence Based Medicine, PR, i tak dalej i
Wszyscy ordynatorowie z lazaretu siedzą w komisjach i doją do dzisiaj a lazaret można byłoby zamknąć bez szkody bo 15 km autostrada jest kolejny i na dodatek większy
Ale tu chodzi o to aby walczyć z bezrobociem
Obawiam się że będzie jak zwykle. Na dole lekarski plebs dostanie po plecach kijem a towarzsze wyżej jak zawsze w komisjach i im krzywdy nikt nie zrobi.
Tak jest niestety wszędzie
Po prostu tam obecnie odbywają sie ogromne malwersacje i póki lud nie powiedział sprawdzam to dalej by rozkradali na masową skale.
I ludzie sie dziwią kto kupuje te drogie mieszkania a potem znów głosują na POPIS bo im TVP powiedziało
Ten system jest do zaorania, ale nie da się go szybko, bezboleśnie i "po prostu" uzdrowić (hehe, uzdrowić).
Nie wiem, czym się zajmujesz, ale znasz podobne pewnie przypadki "po prostu", z zewnątrz, o których wiesz, że nie ma cienia szansy zrobienia tego
@Zbyszek_Kudriawcew: oficjalnie to 6.81% nie odpowiadam za innych. Co nie zmienia faktu że daleko nam do państw które podaje konfederacja jako przykład.
Jeśli lekarz będzie zarabiał 90pln/h to oczywistym będzie że mniej osób będzie się kształcić a ci co już skończyli medycynę wyjadą za granicę gdzie byle kmiot zarabia te 9 dych na godzinę.
Jak zrobisz taki zakaz to wszyscy lekarze pójdą na prywatę i w ogóle nie besiesz miał nic poza prywatna wizyta (⌐ ͡■ ͜ʖ ͡■)
- Towarzyszu, jaką wysokość pensji ustalić lekarzom?
- Żadnej pensji!
- Ale jak to? To z czego będą żyli?
a teraz jakiś fikołki, bohaterskie zwalczanie problemów które sami stworzyli
Problem polega na tymże czy są to pieniądz publiczne (gdzie mamy mieć możliwość ich kontroli) czy pieniądze prywatne (gdzie powinniśmy mieć wywalone). Warto jednak pamiętać, że jeśli chodzi o medycynę, mamy dosyć mocno przenikającą się warstwę prywatną i publiczną.
Uwazam ze tak. Lekarze powinni byc limit, ale ustawienie stawki bez referencji to glupota.