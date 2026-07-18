Stawka 240zl/h jest zbyt duża. W porównaniu do stawki minimalnej w Polsce to jest tu dużo więcej niż jak porównać to co zarabia lekarz w Niemczech w porównaniu do stawki minimalnej i tam jest to ok 3x stawka minimalna a więc w Polsce należy tak samo zrobić 3x ok 30zl to stawka dla lekarza 90zl/h powinno być. A nie takie wysokie stawki !