Busiarze w Tatrach każą płacić przy wysiadaniu. Bez biletu można mieć problem
W wielu busach na Podhalu pasażerowie płacą dopiero przy wysiadaniu i często nie dostają biletu. To nie tylko problem podatkowy w razie wypadku brak biletu może utrudnić dochodzenie roszczeń od ubezpieczyciela. Artykuł opisuje, jak dokumentować przejazd, gdy przewoźnik odmawia wydania biletu.LukCzu
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Komentarze (20)
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Wiele osób jeździ by chodzić po górach, a Zakopane to prosta bazą wypadowa.
@pepedros: Ale pasmo z rzeźbą wysokogórską jest tylko jedno.
Sam fakt lokalnego braku pomyślunku aby odpowiedni się dorabiali kosztem reszty jest to że miasto turystyczne nie potrafi ogarnąć własnego zbiorkomu do wożenia milionów turystów rocznie