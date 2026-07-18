W Zakopcu to nawet gorzej niż Afryce tam albo płacisz z góry albo zapomnij o transporcie, aż się prosi aby wejść przejechać się i s--------ć jak kierowca zacznie jęczeć bo w sumie argumentów on ma zero oprócz tego że próbował ciąć w ciula ciebie jako klienta.



Sam fakt lokalnego braku pomyślunku aby odpowiedni się dorabiali kosztem reszty jest to że miasto turystyczne nie potrafi ogarnąć własnego zbiorkomu do wożenia milionów turystów rocznie Pokaż całość