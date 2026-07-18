Policja szuka użytkownika hulajnogi. Doszło do potrącenia dziecka
Policjanci prowadzą czynności w sprawie potrącenia dziecka przez użytkownika hulajnogi elektrycznej. Do zdarzenia doszło 20 czerwca około godziny 10:00 na ul. Wał Staromiejski w Kaliszu. Funkcjonariusze opublikowali wizerunek i proszą o kontakt osoby, które mogą pomóc w ustaleniu użytkownika hulajnoInfoMagazyn
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Komentarze (13)
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Policja jest tak samo użyteczna jak służba zdrowia.
Jedyna ich zaleta, że są tańsi od lekarzy.
@wykopyrek: nie mają odpowiednich narzędzi do weryfikacji czy dana hulajnoga jest dopuszczona do ruchu. Mam nadzieję że to się wkrótce zmieni i wypełnia z drog tych wszystkich patusow
To rozbija się o opieszałość w egzekwowaniu prawa przez policję i straż miejską, tak samo jest z parkowaniem co pokazuje konfitura. Jakby codziennością było karanie użytkowników e-hulajnóg czy surronów n--------------h po DDR to by się ogarnęli.
@Krole: no właśnie, tylko wówczas nie mogliby tym jeździć po ścieżkach rowerowych i chodnikach. Ostatnio coraz głośniej o tym więc po cichu liczę że w końcu rządzący ogarną ten temat, choć jedyny