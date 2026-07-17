Auto już w nie istnieje jako całość. Po kradzieży jedzie do dziupli na rozbiórkę. AC nie było? Często w AC jest też możliwość ubezpieczenia klamotów zostawionych wewnątrz. Jeśli bez AC to niestety trochę właściciele dali "pieca". Jeśli było to po walce z ubezpieczalnią będzie choć część pieniędzy. Na odnalezienie bym nie liczył. Za 2 tyg będzie umorzonko z Komisariat VI (l.dz. 87114/26).