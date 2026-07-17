Wykopki, zwracam się do Was z ogromną prośbą o pomoc, bo policja ma swoje procedury, ale to Wykop nie raz udowodnił, że potrafi działać cuda.
W nocy z czwartku na piątek (z 16 na 17 lipca 2026 r.) w Krakowie skradziono samochód bardzo ważnej dla mnie osoby. Ta kradzież to potężny cios. Złodzieje zwinęli auto z całą zawartością – w środku zostały m.in. foteliki dziecięce, narzędzia i laptop do pracy.
Co zginęło?
- Auto: OPEL GRANDLAND X
- Rok produkcji: 2022
- Kolor: Jaskrawoniebieski (dokładnie taki jak na zdjęciu)
- Tablice: KK 9265T
- Znaki szczególne: Brak. Auto było bardzo zadbane.
Gdzie i kiedy? Kraków, osiedle Kurdwanów. Auto zaparkowane było obok bloku przy ul. Witosa 31/1. Zniknęło w nocy z 16 na 17 lipca.
Sprawa została zgłoszona na Komisariat VI (l.dz. 87114/26). Jeśli ktoś widział to auto, bardzo proszę o pilny kontakt na policję (112) lub pod numer telefonu: 605 080 319.
Z góry dziękuję Wam za każdą pomoc, plusa i udostępnienie.
#wykopefekt #csiwykop #krakow #kurdwanow #motoryzacja #kradziez #opel #samochody #kryminalne
Komentarze (56)
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a na deser 1.2
giga zabawne bo jak miałem kupować outlandera 2.4 to wyzywali mnie k---a że słaby silnik, pseudo suv, generalnie dostawali k-----y jakbym im ukradł pieniądze z banku na te auto (chorzy ludzie których u mnie pełno w okolicy) a na temat 1.2 i pseudo suvów milczeli k---a, pięknie wytresowani
Ale wykop i współczuje, że spotyka kogoś takie sku*wysyństwo
podejrzewam że może stać całe w dziupli i myślą co zrobić
Tym razem trafiło na biednego więc trochę szkoda
Złodziejom ręce przy samej dupie obcinać.