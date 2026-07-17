Żona ofiary Łukasza Żaka - "niszczono grób mojego męża" / UWAGA TVN
Łukasz Żak, pędząc ponad 200 km/h na Trasie Łazienkowskiej, zabił jej męża, okaleczył ją i dwójkę jej dzieci. Dziś pani Ewelina mówi o zastraszaniu, niszczeniu grobu, bucie, arogancji i żartach skazanego sprawcy.okoboji
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Komentarze (28)
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3 osoby nie żyją. Chłop zadrwił z państwa polskiego uciekając i przez rok czy dwa grając na nosie.
Do tego układy i układziki. Gdzie jest minister sprawiedliwości? Chcą zdobyć parę procent poparcia? TO NIECH ZROBIĄ PRZYKŁADOWY PROCES a nie zabawy w ciuciu babkę.
Siedzi z rok, grozi mu 8 lat. Dostanie z 5-6, wyjdzie lada moment
@okoboji: oni może i chcą ale nie potrafią albo wszyscy tam są ugmatwani w takie układy, że nic nie zrobią
Dobry chłopak był, dzień dobry zawsze mówił!
Dla nich poszkodowani to śmiecie i z nikim się nie liczą. 20 lat, mało, ale już coś.
Ci ludzie zapewne obwiniają ofiary i tą jego dziewczynę za to co się stało. Taki tam proces zaszedł.
Ludzkie odpady nie ludzie
Powinien dostać dożywocie.
@Anomalocaracid: Dziadku proszków znowu nie wziąłeś.
@Anomalocaracid: Masz poślizg umysłowy? To wykop o bandytach niszczących grób ofiary, a ty abderyto przypełzłeś tu nasrać polityki? Weź odbiegnij stąd szybko.