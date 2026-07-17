Jakim trzeba być odpadem, żeby niszczyć grób ofiary, która była totalnie losowa. Nie znali tego człowieka, ani jego rodziny. Co takie demolowanie grobu miało niby dać? Żona tego mężczyzny miałaby nie zeznawać? Przecież i tak zeznawało ileś tam osób, w tym jego dziewczyna, na którą chcieli zrzucić winę i ludzie, którzy się zatrzymywali po wypadku. Jaki proces zaszedł we łbach tych dzbanów, by komuś, kogo się zabiło jeszcze podpalić grób?