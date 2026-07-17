Marszałek z Torunia blokuje bezpośrednie pociągi do Bydgoszczy
Koleje Wielkopolskie mają uruchomić bezpośrednie kursy z Poznania do Nakła nad Notecią. Podbydgoska Kcynia ostatnich 30km nie dojedzie do Bydgoszczy, za to 100km do Poznania tak. Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego zablokował bezpośrednie połączenia.bylemtampotwierdzam
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Komentarze (31)
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@plackojad: w stanach to norma, że nie największe miasta są stolicą stanu ale tam widocznie nie mają genu p0laka który programuje nas do tego żeby somsiad miał gorzej przez co oboje mamy c-----o.
Marszałek nie lubi współfinansować zwłaszcza do Bydgoszczy.
2. To sprawa marszałka wlkp czy to sie opłaca czy nie wiec nie rozumiem bólu d--y.
@Belzebub: nie, po przekroczeniu granicy województw to kwestia marszałka toruńskiego.
@Belzebub: jak na linii ma której jeździ jeden pociąg na 60-70minut ma być brak przepustowości? W Trójmieście bez liczenia SKM mamy pociąg co kilka minut