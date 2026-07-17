Fajnie działają te służby. Zabito niewinnego człowieka, minęło dziesięć dni, mają wizerunki dobrze widoczne na nagraniach, wiedzą kto skoro ludzie opisują że jeden z drugim zmienił wygląd, a oni to analizują. Pytam czyj to syn, że służby opierają się z wejściem na chatę o 6 rano i rzuceniem mordercy na glebę?