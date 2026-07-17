Banda brutalnych młodych przestępców zastrasza mieszańców kieleckiej dzielnicy
W Kielcach rośnie liczba brutalnych pobić, w których sprawcami są młodzi ludzie. 53-letni pan Dariusz zmarł, a jego kolega odniósł poważne obrażenia. (...) Podobno ci goście mają bogatych rodziców, a ktoś z ich rodziny ma pracować w policji - mówią mieszkańcy.koniozwalacz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 91
- Odpowiedz
Komentarze (91)
najlepsze
Komentarz usunięty przez moderatora
@GULO666: nie trawię tego ludzkiego odpadu i jego pseudo twórczości, chyba obecnie jeden z większych demoralizatorów dla młodzieży. napisz coś więcej o tej sytuacji
mało rzeczy w życiu we mnie tyle negatywnych emocji wzbudza co banany chcące bycia gangusami
Przypominam nieuważnym czytelnikom, że pozmieniali zdjęcia profilowe.
To nie cyrk, tam powinno wjechać BSW na pełnej.