Łukasz Żak skazany, co z Sebastianem Majtczakiem? Prawnik: to pewien sygnał
Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. Zapytaliśmy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, czy ten wyrok może mieć jHahaharry
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Łukasz Żak został skazany na 20 lat więzienia. Zapytaliśmy prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej, czy ten wyrok może mieć jHahaharry
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Komentarze (14)
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Dwa że sądownictwo w PL to kpina pod względem "standaryzacji", to że ten bananek trafił na jakiegoś sędziego co się z patusami nie cacka nie znaczy że nasz dubajski księciunio nie trafi na jakiegoś kryminofila w
@staszaiwa: nie można...W samej treści art. 173 Kodeksu Karnego nie ma wpisanej konkretnej cyfry (np. 10 osób), lecz ustawa posługuje się ogólnym określeniem „wielu osób”. Dopiero polskie sądy w swoim orzecznictwie jednoznacznie ustaliły, że „wiele osób” oznacza co najmniej 10 osób.