Przecierz ci nasi tak zwani politycy to co do jednego dyzmy ,byle sie wbic do zarzadu jakiejs panstwowej firmy i w beton zainwestowac ,jakie perspektywiczne myslenie,jedyne strategie to maja te lewicowe zjeby chcace pod swoja z-----a ideologie naprawiac swiat psujac wszystko czego sie dotkna,jakie chmury jak tu trzeba dyktature kobiet wprowadzac i wyjasnic ciemnemu motlochowi ze nie wolno wilkow rymowankami obrazac