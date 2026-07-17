Polska płaci zagranicznym gigantom za własne uzależnienie.
Polska rocznie przepłaca za zależność, której sama nie musi finansować. Raport Polskiej Sieci Ekonomii pokazuje, gdzie tkwi luka w prawie i jak kaskadowy Test Suwerenności mógłby ją zamknąć.ilem
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Komentarze (12)
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Więc to jest naturalne że sprzedają suwerenność za "pensje z zewnątrz".
Jak przed rozbiorami...PARSZYWI ZDRAJCY!
Poza tym rychło w czas się obudzili jak duże firmy zaczęły powoli wycofywać się z chmur.
Skoro są pomysły gdzie dane z dowodów osobistych chcecie wysyłać za granicę w celu potwierdzenia wieku, to o czym tu mowa? To jest kraj debili rządzony przez debili.