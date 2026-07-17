Kojarzycie polski film "Komornik" z 2005? Nie kopie może aż tak mocno w serducho jak np. "Żółty szalik", to nie ta liga. Zakończenie też totalnie zmarnowane - ale jest tam sporo naprawdę mocnych emocjonalnie scen. Jedna od razu mi przyszła na myśl gdy zobaczyłem tę aukcję.