Urząd Skarbowy zajął dziecku zabawkę i licytuje ją za 7,50zł
W czasach gdy byle lekarz zarabia kilkadziesiąt tysięcy na godzinę. Urzędnik zajmuje się licytacją chińskiej zabawki wartej 7złhektar
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W czasach gdy byle lekarz zarabia kilkadziesiąt tysięcy na godzinę. Urzędnik zajmuje się licytacją chińskiej zabawki wartej 7złhektar
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Komentarze (27)
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Jak dla mnie to tragedia, która tylko potwierdza stan głebokiego rozkładu tego przemoczonego już na wylot kartonu. Jednak ciekawi mnie historia, jak do tego doszło, że zabrali zabawkę za dychę.