Czemu, jak jest wyrok 20 lat dla gościa który zabił na drodze kilka osób, to mamy imię i nazwisko sędziego i mamy nagranie całego wyroku wraz z wizerunkiem, ale jak jest jakiś wyrok z d.py, wał albo ewidentny babol, to nagle jakiś nieokreślony sąd zdecydował, odpowiedział, nie wiedział. To jest kuzwa urzędnik publiczny, czemu się nie podaje jego danych.