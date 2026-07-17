Egzekucja wobec niewłaściwej osoby. Sąd i komornik nie czują się winni pomyłki
Dwóch mężczyzn z dolnośląskiej Świdnicy nosi to samo imię i nazwisko. Jeden rzeczywiście miał odpowiadać za zalanie mieszkania sąsiadki i nawet do tego się przyznał. Drugi nie miał z tą sprawą nic wspólnego, ale to właśnie od niego komornik wyegzekwował blisko 5 tys. zł.Darekson
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Komentarze (31)
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Sędzia i i Kórnik powinni ponieść konsekwencje służbowe i zapłacić na rzecz skarbu państwa odszkodowanie.
@konkarne: Nie skarb tylko komornik z własnej kieszeni i to z odsetkami i karą dodatkową.
P.S. Kraina z gunwa i kartonu...
frun bocianie
gość ma prywatną sprawę zakładać (zajebiste koszty) bo ktoś w sądzie dał d--y. ten kraj już trytytek nie potrzebuje. karton na samym gównie się trzyma
Zawsze starałem się być, o ile nie patriotą, to przynajmniej nie "ojkofobem", ale serio zaczynam nienawidzić ten kraj.
I niech potem tylko spróbują mnie zabrać do wojska, żebym bronił tego kartonu.
Kpina.
@MarciNo75:
zdradze ci wiecej - wiekszosc spraw u komornika, to sprawy niewinnych osob...