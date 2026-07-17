Hity

tygodnia

Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
Córka wpływowych lekarzy zabiła na drodze 3 osoby, ale nie siedzi w więzieniu.
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Zarobki lekarzy będą jawne i powiązane z PESEL. Prezydent podpisał ustawę.
Zarobki lekarzy będą jawne i powiązane z PESEL. Prezydent podpisał ustawę.
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Kontrole B2B przez PIP mają omijać szpitale
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Z każdej 100 zł zapłaconej składki tylko 17 zł idzie na leczenie
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Szpital w Pszczynie: uznajemy zarobki lekarzy za poufne i odmawiamy ujawnienia
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