Ktoś bliski w szpitalu? Lekarz odmawia leczenia? Poznaj swoje prawa pacjenta!
Ktoś bliski lub ty wybieracie się do szpitala? Osoba starsza w twoim otoczeniu intensywnie korzysta z pomocy lekarskiej? Lekarz zawodzi?Warto znać swoje prawa, wiedzieć jakie są obowiązki lekarza/placówki, gdzie zgłosić problemy oraz czego możesz legalnie oczekiwać. Dostępne wersje online i do drukuzarobkilekarzy
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
W takiej sytuacji szpital ma obowiązek wystąpić do sądu, jeśli stan pacjenta zagraża jego życiu, aby sąd