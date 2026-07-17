Ktoś bliski lub ty wybieracie się do szpitala? Osoba starsza w twoim otoczeniu intensywnie korzysta z pomocy lekarskiej? Lekarz zawodzi?Warto znać swoje prawa, wiedzieć jakie są obowiązki lekarza/placówki, gdzie zgłosić problemy oraz czego możesz legalnie oczekiwać. Dostępne wersje online i do druku