Politycy, urzednicy, goscie w zarzadach spolek to bolacy. jaki narod, taka reprezentacja.

Kraj w ktorym chwali sie cwaniactwo, proznosc, zastaw sie a postaw sie, zero solidarnosci, kazdy tylko chce sie nachapać kosztem innego, wlaza w dupe przelozonym byleby podwyzke dostac, z definicji skreslaja zwiazki zawodowe. Sproboj rozmawiac o jawnych zarobkach, uuu nie w bolandii. Kraj w ktorym przedsiebiorczosc to walki na podatkach, wyzysk w regionach z wysokim bezrobociem czy kupno 10 mieszkan Pokaż całość