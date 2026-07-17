Polska na 53 miejscu w rankingu przejrzystości (korupcji) państw
Wyżej od nas Oman, Katar, Izrael i Gruzja.skipthewhys
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Wyżej od nas Oman, Katar, Izrael i Gruzja.skipthewhys
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Komentarze (23)
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Coś mnie się zdaje że ktoś tu wziął w łapę przy ustalaniu miejsc,.
@HeniekZPodLasu: Myślałem, że za praworządnego Tuska wskoczymy co najmniej o dziesięć oczek do góry. A tu sie okazuje, że jest gorzej niż za kaczystowskiego reżimu (╯°□°）╯︵ ┻━┻
Zresztą to zestawienie nie jest wiarygodne. W Polsce jest tyle sposobów, żeby kogoś przekupić i było to w pełni legalne.
@QuickCharger: To jest indeks postrzegania korupcji przez obywateli, biznes itd. Czyli ludzie widzą że coś jest niby legalne, ale uważają to za korupcję. Jak za PiSu pokazywałem prawicowym znajmym lecące w dół wskaźniki Polski i Węgier to słyszałem, że to lewacy wyliczaja ten indeks prawicowym rządom na złość. ¯\(ツ)/¯
@Mario7400: Z drugiej strony lepsza pozycja Gruzji czy Izraela wynika głównie z tego, że tam małą korupcję postrzega się jako normalność, a u nas już nie. Stąd ten ranking nie jest miarodajny, lepiej uwzględnić np. tylko zdanie biznesu z zewnątrz działającego na miejscu.
Kraj w ktorym chwali sie cwaniactwo, proznosc, zastaw sie a postaw sie, zero solidarnosci, kazdy tylko chce sie nachapać kosztem innego, wlaza w dupe przelozonym byleby podwyzke dostac, z definicji skreslaja zwiazki zawodowe. Sproboj rozmawiac o jawnych zarobkach, uuu nie w bolandii. Kraj w ktorym przedsiebiorczosc to walki na podatkach, wyzysk w regionach z wysokim bezrobociem czy kupno 10 mieszkan