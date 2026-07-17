Trwają poszukiwania kierowcy, który uciekł do lasu po pościgu niedaleko Torunia.
Trwają poszukiwania kierowcy, który uciekł do lasu po pościgu niedaleko Torunia. Wcześniej uszkodził radiowozy. W kabinie ciężarówki, którą prowadził, były dokumenty na różne nazwiska i spora kwota gotówki, a na naczepie pojemniki ze żrącą substancją. Po ucieczce pojazdem kierowca uciekł do lasu.severh
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Komentarze (36)
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@pyroxar:
Tytuł znaleziska był zbyt trudny do zrozumienia?
Miałem taki motyw jak sprzedawałem firmę. Miałem duży parking. Zgłosili się klienci.
Kupują,zgadzają się na cenę nie ma problemu,ja umowa z prawnikiem zrobiona jadę na miejsce by im wszystko pokazać i opowiedzieć.
Przyjeżdża dwóch. Wygląd.....jakby to 20 złotych nie miało nigdy w rękach,auto ze 20-letnie.
No,ale nic,nie sądźmy
@ACM04: Nawet jakby była bogata to też nie usuną i oleją temat - syf stoi na terenie prywatnym.
@Vaclav: jest jeszcze opcja, że to znowu fan konfederacji urodzony, a jakże, w Polsce.
Gonili go radiowozami i nie zdążyli dogonic na piechotę potem?
A policjanty jak to policjanty brzuch i wąs stwarza opór powietrza