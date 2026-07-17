Pokaż całość

Miałem taki motyw jak sprzedawałem firmę. Miałem duży parking. Zgłosili się klienci.Kupują,zgadzają się na cenę nie ma problemu,ja umowa z prawnikiem zrobiona jadę na miejsce by im wszystko pokazać i opowiedzieć.Przyjeżdża dwóch. Wygląd.....jakby to 20 złotych nie miało nigdy w rękach,auto ze 20-letnie.No,ale nic,nie sądźmy