NFZ sprawdzi czas pracy lekarzy. Koniec z pracą w kilku miejscach jednocześnie
Szpitale będą miały obowiązek przekazywania Narodowemu Funduszowi Zdrowia godzinowych zestawień obecności medyków. Ma to położyć kres bilokacji, czyli fikcyjnej pracy w różnych miejscach w tym samym czasie. Projekt rozporządzenia w tej sprawie, jeden z elementów ministerialnego pakietu zmian, skieairaG
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Komentarze (29)
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Szpitale muszą składać oświadczenia ministrowi TYLKO na żądanie i tylko wobec wybranych placówek. W ustawie nie ma nic o obowiązku raportowania ani okresach w jakich to się dzieje.
https://zarobkilekarzy.pl/analizy/ustawa-o-danych-a-jawny-rejestr/
Tylko "na wniosek"
https://zarobkilekarzy.pl/analizy/ustawa-o-danych-a-jawny-rejestr/#cala-ustawa-przeczytaj-sam
Nawet gdyby lekarze pracowali za darmo, kolejki byłby te same. Pieniędzy dużo więcej by nie przyybyło.