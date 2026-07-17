Czy to oznacza, że nie będę zmuszony na dyżurze mieć drugiego oddziału pod opieką jak do tej pory? Ja pracuję za stawkę rezydencką, która jest gorsza niż u jakiegokolwiek fachowca, więc to nikogo nie boli. Z tego powodu bezpieczeństwo pacjentów już nie jest takie ważne dla społeczenstwa xD Gorzej by było gdybym zarabiał na tym jakieś lepsze pieniądze, nagle ta „bilokacja” byłaby problemem xD