Awantura w samolocie do Düsseldorfu. Powołał się na szariat i zaatakował steward
Szok na pokładzie samolotu do Düsseldorfu. Pasażer powołał się na szariat i miał uderzyć stewardesę po sporze o miejsce.PiotrPiter
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Szok na pokładzie samolotu do Düsseldorfu. Pasażer powołał się na szariat i miał uderzyć stewardesę po sporze o miejsce.PiotrPiter
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Komentarze (45)
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Najlepsze jest to , że mu na to pozwolili, bo gość odmówił siedzenia obok kobiety a srewardesę, która chciała to wyjaśnić uderzył. Wnioskuje więc że stało się to jeszcze przed odlotem. Więc ja się pytam - jakim cudem ten gość pozostał na pokładzie samolotu?
To mała cena za potencjał różnych sposobów myślenia, wrażliwości, puli genetycznej!
*Niska cena za dobrego kebaba
Jedyną opcją dla stewardessy i pasażerki na uratowanie dupsk to udowodnienie korzeni semickich.
Ty za to wymyślasz jakieś bajki
Albo z Turcji do Niemiec, albo z Istanbulu czy tam innej Ankary do Düsseldorfu. Taka nieprecyzyjnosc w artykulach pisanych przez "profesjonalistow" jest coraz powszechniejsza.
@Mariusz30
Stara piosenka z lat 90... Widać jest inaczej.