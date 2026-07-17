Turecki "Niemiec", któremu się uwidziało ustawiać wszystkich wg swojego, islamskiego widzimisię.



Najlepsze jest to , że mu na to pozwolili, bo gość odmówił siedzenia obok kobiety a srewardesę, która chciała to wyjaśnić uderzył. Wnioskuje więc że stało się to jeszcze przed odlotem. Więc ja się pytam - jakim cudem ten gość pozostał na pokładzie samolotu?