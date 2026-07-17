Nieprawidłowości w kolejnym szpitalu w Warszawie. Ruch prokuratury
Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przyjęcia korzyści majątkowych przez osoby pełniące funkcje publiczne zatrudnione w UCK WUM w związku z ich pełnieniem. Chodzi o nagabywanie bliskich zmarłych pacjentów na korzystanie z usług prywatnego zakładu pogrzebowegoVoxClamantisInDeserto
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Komentarze (18)
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Palcem w bucie. Chyba, że się za mało z partią działkowali, to może serio sprawa będzie.
Ja nie wiem w jakim ci ludzie żyją świecie. Przecież wystarczy wziąć dowolny szpital i znajdzie się tam nieprawidłowości.
Wystarczy wziąć mapę Polski z dykty, rzucić rzutką i znaleźć najbliższy szpital i załatwić prokuratorowi pracy w najlepszym wypadku na rok.