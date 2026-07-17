Skandaliczne warunki odpoczynku pracowników WARS we Wrocławiu [FOTO]Jako pracownicy firmy WARS S.A. chcemy publicznie zwrócić uwagę na rażące zaniedbania ze strony pracodawcy w kwestii zapewnienia podstawowych standardów socjalnych. Bezpieczeństwo pasażerów zależy od naszej koncentracji, tymczasem warunki, w jakich zmuszeni jesteśmy odpoczywać po ciężkich zmianach, uniemożliwiają jakąkolwiek regenerację.Oto rzeczywistość noclegu pracowniczego w obiekcie WARS we Wrocławiu (stan z lipca 2026 roku):Brak higieny i wszechobecny brud: Pokoje sypialne są małe, nieposprzątane, pokryte grubą warstwą kurzu.Trwający remont: Brak odizolowania strefy mieszkalnej od prac budowlanych.Katastrofalny stan sanitarny: Łazienki i prysznice są zniszczone, uszkodzone i brudne. Normy sanitarne w tych pomieszczeniach po prostu nie istnieją.Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiednie zaplecze socjalne. To, co zastaliśmy na miejscu, godzi w ludzką godność i uniemożliwia odpoczynek przed kolejną służbą.Oczekujemy od zarządu WARS S.A. natychmiastowej reakcji, przeprowadzenia kontroli wrocławskiego obiektu oraz zmiany standardów kwaterowania pracowników. Nie prosimy o luksusy – żądamy czystości, sprawnych sanitariatów i szacunku dla naszej ciężkiej pracy.#wars #warspolska #pkp #pkpintercity #wrocław #warunkipracy #prawapracownika #bhp #kolej #afera
Skandaliczne warunki odpoczynku pracowników WARS we Wrocławiu.
Skandaliczne warunki odpoczynku pracowników WARS we Wrocławiu [FOTO]Jako pracownicy firmy WARS S.A. chcemy publicznie zwrócić uwagę na rażące zaniedbania ze strony pracodawcy w kwestii zapewnienia podstawowych standardów socjalnych. Bezpieczeństwo pasażerów zależy od naszej koncentracji, tymczasem wKolejarz1
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Komentarze (26)
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Całkowicie na powaznie ja rozumiem, że warunki są tragiczne i nie powinno tak to wyglądać, ale argument o bezpieczeństwie to jest tak zgrana karta, że no szkoda gadać.
biorą pod prysznic xd
Płacicie za mieszkanie, czy to jest jakiś bonus, dlaczego pracodawca Wam organizuje? Możnaby wtedy trochę więcej doradzić- np czy macie jakas umowę o sprzątaczkę z zewnątrz, czy to bardziej zwykły najem i sami macie sprzątać.