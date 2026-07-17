Skandaliczne warunki odpoczynku pracowników WARS we Wrocławiu [FOTO]Jako pracownicy firmy WARS S.A. chcemy publicznie zwrócić uwagę na rażące zaniedbania ze strony pracodawcy w kwestii zapewnienia podstawowych standardów socjalnych. Bezpieczeństwo pasażerów zależy od naszej koncentracji, tymczasem warunki, w jakich zmuszeni jesteśmy odpoczywać po ciężkich zmianach, uniemożliwiają jakąkolwiek regenerację.Oto rzeczywistość noclegu pracowniczego w obiekcie WARS we Wrocławiu (stan z lipca 2026 roku):Brak higieny i wszechobecny brud: Pokoje sypialne są małe, nieposprzątane, pokryte grubą warstwą kurzu.Trwający remont: Brak odizolowania strefy mieszkalnej od prac budowlanych.Katastrofalny stan sanitarny: Łazienki i prysznice są zniszczone, uszkodzone i brudne. Normy sanitarne w tych pomieszczeniach po prostu nie istnieją.Zgodnie z Kodeksem Pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz odpowiednie zaplecze socjalne. To, co zastaliśmy na miejscu, godzi w ludzką godność i uniemożliwia odpoczynek przed kolejną służbą.Oczekujemy od zarządu WARS S.A. natychmiastowej reakcji, przeprowadzenia kontroli wrocławskiego obiektu oraz zmiany standardów kwaterowania pracowników. Nie prosimy o luksusy – żądamy czystości, sprawnych sanitariatów i szacunku dla naszej ciężkiej pracy.#wars #warspolska #pkp #pkpintercity #wrocław #warunkipracy #prawapracownika #bhp #kolej #afera