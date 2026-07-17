Zakop za debilną wrzutkę.

1,5 roku to śmieszny wyrok i powinien być wyższy, ale porównywanie wypadku gdzie sprawca jechał z dozwoloną prędkości, był trzeźwy i nie uciekał z miejsca wypadku, a zaszkodził sobie głównie głupim tekstem o trumnie na kołach z przypadkiem kolesia, który z---------ł ponad 220 na Trasie łazienkowskiej, pijany, z sądowym zakazem prowadzenia, potem uciekał, mataczył i dostał 20 lat za kilka różnych zarzutów, to po prostu debilizm.