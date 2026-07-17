Dwaj tacy sami drogowi mordercy, a wyroki zupełnie inne!
Wyrok 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej wywołał reakcję rodzin ofiar "trumny na kółkach"dwaplusdwatocztery
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Wyrok 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka w sprawie wypadku na Trasie Łazienkowskiej wywołał reakcję rodzin ofiar "trumny na kółkach"dwaplusdwatocztery
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Komentarze (63)
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Okoliczności czynu mają zdarzenie, w tym oczywiście skutek, ale jeśli sprawcy po prostu "zdarzylo" się kogoś zabić na skutek głupiego błędu to jest to inna kategoria i kara niezależnie od liczby ofiar. Do tego motywacja i postawa sprawcy w trakcie i po..
To nie jest kwestia myślenia, tylko takie mamy wytyczne przy wymiarach kary. Wynikają
1,5 roku to śmieszny wyrok i powinien być wyższy, ale porównywanie wypadku gdzie sprawca jechał z dozwoloną prędkości, był trzeźwy i nie uciekał z miejsca wypadku, a zaszkodził sobie głównie głupim tekstem o trumnie na kołach z przypadkiem kolesia, który z---------ł ponad 220 na Trasie łazienkowskiej, pijany, z sądowym zakazem prowadzenia, potem uciekał, mataczył i dostał 20 lat za kilka różnych zarzutów, to po prostu debilizm.
kilka pierswzych słów i i już kłamstwo. o ile 1,5 roku to za mało, tak sprawy były zupełnie inne. zakop za robienie z ludzi z idiotów
Bo trzeba co najmniej trzy osoby zabić i nie idzie się w ogóle do pierdla.
https://dziendobry.tvn.pl/gorace-tematy/uwaga-tvn-skazana-za-smierc-trojki-motocyklistow-nie-zamierza-isc-do-wiezienia-st9120824