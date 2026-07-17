Już mają 14 miesięcy PŁATNEGO urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego conajwyżej można się zastanowić nad wydłużeniem, a krótszy wiek dla kobiet czy też uprzywilejowanych zawodów jest pluciem w pysk i jest niezgodny z konstytucją z resztą, która ponoć uznaje każdego obywatela za równego wobec prawa.

Inna sprawa, że faktycznie wiele nie ma pożytku ze starych bab w gospodarce, chociaż jak dla mnie to niech jedzą czerstwy chleb, jak nie wypracowały.