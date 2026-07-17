Bezdzietne kobiety mają pracować dłużej? Prezes ZUS: To nie zwiększy dzietności
Pomysł szefowej MFiPR K.Pełczyńskiej-Nałęcz, by uzależnić wiek emerytalny kobiet od liczby urodzonych dzieci, budzi zastrzeżenia powiedział prezes ZUS Liwiusz Laska. Jego zdaniem takie rozwiązanie mogłoby uderzyć w kobiety bezdzietne i rodzić poważne wątpliwości konstytucyjne.Pawery1
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Komentarze (88)
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Powinien być równy wiek emerytalny dla wszystkich.
@sztywnygosc: zwiększyć, bo zyją dłużej ( ͡° ͜ʖ ͡°)
logika lewaków. To samo z parytetami.
Jestem w stanie zrozumieć parytety dla MATEK, różowa która planuje dzieci, rodzi dzieci jest mniej chętnie zatrudniana niż bezdzietna co idzie równo karierą. Ale mam uwierzyć że prywaciarz woli płacić więcej facetom bo jest szowinistą (rzekoma luka płacowa) - no jedno wielkie iks de.
Ale obstawiam że jakby ktoś temat ruszył że może parytety powinny gwarantować procent stołków matkom (oczywiście proporcjonalny do ich
Gdy kobietom przestanie się wyściełać życie kwiatkami, wygładzać krawędzie, obniżać wymagania, chronić przed wszystkim, gdy będą musiały ponosić odpowiedzialność za swoje czyny i zderzą się z twardymi konsekwencjami beztroskiego skakania po bolcach - to bardzo szybko sytuacja się zmieni. Również ze strony mężczyzn, od których obecnie wymaga się
U nas też tak będzie, pytanie jest tylko jak długo jeszcze zakute łby będą bronić obecnego status quo.
@Gustaw-Lopez:
Tak długo, jak faceci dalej będą na nich głosować. U nas szefowie głównych partii to dziady wychowywane w latach 60-70, z mentalem z poprzedniego wieku, nie rozumieją ze czasy się zmieniły, i że kobiety i faceci też funkcjonują
Nie mamy za bardzo możliwości głosować na kogoś innego. PO i PIS tak zabetonowało scenę polityczną, że tu tylko atomówa może pomóc.
Nawet jeśli jakimś cudem udałoby się te partie starych dziadów oderwać od koryta, to jestem przekonany, że i tak by to niczego nie zmieniło, bo żadna inna partia nie miała by jajec, żeby pójść na wojnę z połową elektoratu.
Inna sprawa, że faktycznie wiele nie ma pożytku ze starych bab w gospodarce, chociaż jak dla mnie to niech jedzą czerstwy chleb, jak nie wypracowały.
Jeśli nie miały dzieci to nie ma absolutnie żadnego powodu żeby wcześniej odchodziły na emeryturę. Ten przywilej można było jeszcze uzasadnić problemami zdrowotnymi wynikającymi z przebytych ciąż i menopauzy,
@pan-bartolomeu-dias: To prawda, ale żeby zostać babcią, trzeba najpierw być matką.
@FFFFUUUU: Pierwsze prawo geografii (tzw. prawo Toblera) się kłania:
¯\(ツ)/¯
@FFFFUUUU: Tusk w 2012 roku zrównał wiek emerytalny. PiS w 2017 to cofnął. Ale oczywiście, WINA TUSKA!!!111
aha, a w mężczyzn nie uderza obecnie? ci ludzi wstydu nie mają
Konstytucja jest ważna tylko aby wyszarpwc przywileje. Jeśli to ma służyć grupie rzeczywiście uciśnionej to można ją wrzucić do wychodka.
Po łapach typa. Nikogo nie interesują głoszone przez niego opinie w ramach pełnionej funkcji. To nie jest jego prywatny folwark.